TRAIL OUT: Explosive Spielszenen aus dem Rennspiel

Schaut euch in zwei neuen Videos Spielszenen aus TRAIL OUT an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Rennspiel.

In TRAIL OUT bereist ihr in bis zu 50 verschiedenen Autos die Welt und nehmt an den verrücktesten Rennen teil. Dabei werden Autos explodieren, Fahrer schreien und eure Fanbase sich vergrößern.

Euch erwartet die „schwarze Liste“, die besten Fahrer des Festivals, die ihr herausfordern müsst, um euch an die Spitze zu arbeiten.

In TRAIL OUT sind euch keine Grenzen gesetzt. Kauft euer Auto auf dem Schrottplatz und baut es auf. Wählt aus unterschiedlichen Teilen die für euch besten aus und erschafft so das stärkste und vor allem widerstandsfähigste Auto auf der Rennstrecke, denn die Gegner haben dasselbe Ziel wie ihr: Die Zerstörung des Teilnehmerfeldes.

TRAIL OUT bietet euch 50 verschiedene Autos in unterschiedlichen Klassen sowie 50 Strecken, die euch in gefährliche Innenstädte und Derby-Arenen bringen.

Wir von XboxDynasty haben uns in unsere Karre gesetzt und dieses für euch in explosiven 4K Gameplay-Videos festgehalten.

TRAIL OUT | Die schwarze Liste

TRAIL OUT | Im Hermes II zum Sieg

TRAIL OUT ist für 29,99 im Microsoft Store verfügbar.

