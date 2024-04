Beyond Galaxyland: Weltenzerstörer entführt Spieler in neue Galaxy

Autor:, in / Beyond Galaxyland

Erlebt mit Beyond Galaxyland ein Sci-Fi-Abenteuer in einem neuen Sonnensystem.

Der Indie-Publisher United Label kündigte heute Beyond Galaxyland an, ein 2,5D-Adventure-RPG, das inmitten der Sterne spielt.

Das von dem in Chicago ansässigen Entwickler und Musikproduzenten Sam Enright entwickelte, von einem klassischen Sci-Fi-Film inspirierte Abenteuer soll später im Jahr 2024 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Kurz vor der katastrophalen Zerstörung der Erde durch einen unbekannten himmlischen Weltenzerstörer, der nur als „Das Ende“ bekannt ist, wird der High-School-Schüler Doug nach Galaxyland entführt – ein idyllisches, zooähnliches Sonnensystem aus Planeten.

Aber ist dieses so genannte Paradies wirklich so schön, wie es scheint? Zusammen mit seinem bewaffneten Meerschweinchen Boom Boom, einem empfindungsfähigen Roboter namens MartyBot und einer ganzen Reihe ebenso verrückter Gefährten begibt sich Doug auf eine galaktische Suche, um die Wahrheit hinter Galaxyland zu entdecken und die Apokalypse seiner Erde irgendwie rückgängig zu machen.

In Beyond Galaxyland, einer völlig neuen Version der beliebten RPG-Abenteuer von einst, flippt der Spieler über viele verschiedene Planeten und fliegt durch wimmelnde Dschungel, neonbeleuchtete Städte und kybernetische Casinos. Beyond Galaxyland verbindet klassisches Jump’n’Run und Rätsellösen mit einem fesselnden, aktiven, rundenbasierten Kampfsystem und epischen Bosskämpfen gegen die „Meistgesuchten“ des Universums.

Features

Aktiver, rundenbasierter Kampf: Nehmt an strategischen, rundenbasierten Kämpfen gegen eine Vielzahl von galaktischen Feinden teil, mit zeitabhängigem, defensivem Gameplay, um den Schaden zu minimieren. Jedes Gruppenmitglied verfügt über eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten, aber für einen zusätzlichen taktischen Vorteil könnt ihr euren Gegner vor dem Kampf heimlich scannen, um seine Stärken und Schwächen zu entdecken.

Nehmt an strategischen, rundenbasierten Kämpfen gegen eine Vielzahl von galaktischen Feinden teil, mit zeitabhängigem, defensivem Gameplay, um den Schaden zu minimieren. Jedes Gruppenmitglied verfügt über eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten, aber für einen zusätzlichen taktischen Vorteil könnt ihr euren Gegner vor dem Kampf heimlich scannen, um seine Stärken und Schwächen zu entdecken. Interplanetare Erkundung: Von den vom Schneesturm heimgesuchten Ebenen von Arcos bis zu den tropischen Dschungelschluchten von Erros, von den neonbeleuchteten Städten von Neo bis zu den trockenen Sanddünen von Xalm – erforscht eine kosmische Ansammlung einzigartiger Welten, jede mit ihren eigenen Quests, Umgebungsrätseln und überirdischen Charakteren.

Von den vom Schneesturm heimgesuchten Ebenen von Arcos bis zu den tropischen Dschungelschluchten von Erros, von den neonbeleuchteten Städten von Neo bis zu den trockenen Sanddünen von Xalm – erforscht eine kosmische Ansammlung einzigartiger Welten, jede mit ihren eigenen Quests, Umgebungsrätseln und überirdischen Charakteren. Ein klassisches Sci-Fi-Abenteuer: Ein halboffenes 2,5D-Abenteuer-RPG in einer klassischen Sci-Fi-Fisch-aus-dem-Wasser-Geschichte, die eine Hommage an familienfreundliche Abenteuer- und Sci-Fi-Filme ist. In der Geschichte von Beyond Galaxyland geht es um Lachen, Verlust, Gefahr und Freundschaft, alles eingetaucht in eine schillernde Schicht aus neontastischen Pixeln.

Ein halboffenes 2,5D-Abenteuer-RPG in einer klassischen Sci-Fi-Fisch-aus-dem-Wasser-Geschichte, die eine Hommage an familienfreundliche Abenteuer- und Sci-Fi-Filme ist. In der Geschichte von Beyond Galaxyland geht es um Lachen, Verlust, Gefahr und Freundschaft, alles eingetaucht in eine schillernde Schicht aus neontastischen Pixeln. Epische Bosskämpfe: Begegnet 25 epischen Endgegnern auf euren zahlreichen außerirdischen Reisen, darunter kolossale Weltraumdrachen, fleischfressende Blumen und das allwissende bionische Ungetüm, der Nexus Mind.

Feinde fangen und nutzen: Fangt die vielen seltsamen und wundervollen Kreaturen, die ihr auf den verschiedenen Welten antrefft, erfolgreich ein und setzt sie später in der Hitze des Gefechts ein.

„Ich bin ein großer Fan klassischer, rundenbasierter Rollenspiele aus der Mitte und dem Ende der 1990er Jahre, und einige meiner Favoriten – wie Chrono Trigger und Final Fantasy VII – haben mir bei der Entwicklung von Beyond Galaxyland eine ganze Galaxie an Inspiration geliefert“, so Sam Enright. „Ich wollte ein Spiel entwickeln, das sich einzigartig filmisch anfühlt und gleichzeitig in einem bekannten Genre angesiedelt ist. Ich hoffe, dass die Spieler, wenn sie es spielen, zu schätzen wissen, dass sich das Tempo von Beyond Galaxyland oft eher wie ein Film als ein Videospiel anfühlt. Die Abenteuer von Doug, Boom Boom und MartyBot in und jenseits von Galaxyland sind eine sehr persönliche Geschichte für mich, und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute ihre intergalaktische Geschichte erleben!“

Darren Newnham, CEO von United Label, sagte: „Wir sind begeistert, dass wir Sams leidenschaftliches Projekt noch in diesem Jahr veröffentlichen und die unglaubliche Geschichte von Doug und Boom Boom mit der Welt teilen können… wenn nicht sogar mit dem Universum. Er hat eine fesselnde und intime Sci-Fi-Geschichte erschaffen, die über das zermürbende Gameplay hinausgeht, das manche rundenbasierten RPGs auszeichnet, und gleichzeitig klassisches Jump’n’Run-Gameplay einfließen lässt.“

Beyond Galaxyland erscheint später im Jahr 2024 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch.