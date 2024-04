Promise Mascot Agency: Maskottchen-Management-Spiel angekündigt

Autor:, in / Promise Mascot Agency

Eine bankrotte Maskottchenagentur bringen Spieler in Promise Mascot Agency wieder auf Vordermann.

Das unabhängige Spielestudio Kaizen Game Works kündigt sein zweites Spiel an: das weltweit erste Open-World-Maskottchen-Management-Krimidrama Promise Mascot Agency.

Michi, ein in Ungnade gefallener Yakuza-Leutnant, wird in eine verfluchte Stadt verbannt, um eine bankrotte Maskottchenagentur in ein profitables Unternehmen zu verwandeln.

Wird es ihm gelingen, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen und die Verschwörung hinter seiner Verbannung aufzudecken, während er sich in seinem neuen Leben abmüht?

Unterstützt wird er dabei von der stellvertretenden Managerin Pinky, die zufällig selbst ein Maskottchen ist.

Die Spieler erkunden ihre neue Heimat Kaso-Machi in Michis heruntergekommenem (aber aufrüstbaren!) Truck. In dieser vergessenen japanischen Stadt gibt es viel zu entdecken – neue Freunde, die man kennenlernen kann, Sammlerstücke, die man finden (und zerstören) kann, andere Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten kann, und vor allem eine Vielzahl von Maskottchen, die man rekrutieren kann.

Wie jeder weiß, sind Maskottchen lebende Kreaturen, die seit Anbeginn der Geschichte mit der Menschheit koexistieren. Maskottchen haben ihre eigenen Hoffnungen, Träume und Wünsche, und Sie müssen verhandeln, um sie zu rekrutieren. Manche Maskottchen wollen Geld, manche wollen Ruhm, manche wollen einen Reisball aus dem örtlichen Supermarkt und manche wollen die ganze Welt in einem reinigenden Höllenfeuer zu Asche verbrennen sehen.

Sobald sie in den Büchern stehen, können die Maskottchen trainiert und auf eine Vielzahl von Jobs geschickt werden, um Geld zu verdienen, Erfahrungen zu sammeln und den Namen der Promise Mascot Agency weit und breit zu verbreiten!

Natürlich verlaufen die Aufträge nicht immer nach Plan – ob es sich nun um eine enge Türöffnung, in Brand geratene Küchen oder schreckliche Alptraumgeister handelt, die Gefahr lauert hinter jeder Ecke.

Es liegt an den Spielern, ihren gefährdeten Angestellten mithilfe von Heldenkarten zu helfen. Diese Karten repräsentieren eine Vielzahl von Charakteren, denen Michi während seiner Tage in Kaso-Machi begegnen wird. Durch den taktischen Einsatz der Karten kann das Maskottchen jede Herausforderung meistern und Herzen, Köpfe und einen gesunden Gehaltsscheck gewinnen.

Darüber hinaus freut sich Kaizen Game Works über die Zusammenarbeit mit dem bekannten japanischen Entwickler Ikumi Nakamura (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo) und der Konzeptkünstlerin Mai Mattori, die das Konzept und die Art Direction für Promise Mascot Agency übernommen haben.

Die beiden haben Kaizen dabei geholfen, die Welt und die Charaktere zu entwerfen und zu entwickeln. Gemeinsam haben sie eine einzigartige Yakuza-Familie, ein umfunktioniertes Liebeshotel und eine Reihe von denkwürdigen, gelegentlich auch schrecklichen Maskottchen geschaffen!

Um das Konzept zum Leben zu erwecken, arbeitete Kaizen Game Works mit Inko Ai Takita zusammen, einer japanischen Manga-Zeichnerin mit Sitz in Großbritannien, die die Bande von Freaks und Spinnern der Promise Mascot Agency in ihrem typischen Manga-Stil illustrierte.

Promise Mascot Agency enthält einen Soundtrack von zwei Komponisten. Zum einen veröffentlicht der irische Musiker Alpha Chrome Yayo (richtiger Name Peter McCaughan) seit 2018 im Eigenverlag einen riesigen Katalog vielfältiger, genreübergreifender Alben und bringt seinen einzigartigen musikalischen Geist in die Straßen von Kaso-Machi. Zusätzlich wird das Spiel Musik von dem japanischen Branchenveteranen Ryo Koike (Resident Evil 4 (2023), Ninja Gaiden II) enthalten.

Promise Mascot Agency wird 2025 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und Windows-PC erscheinen.