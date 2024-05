Square Enix: NieR-Produzent arbeitet an neuem Projekt

Yosuke Saito, Executive Officer bei Square Enix, arbeitet an einem neuen Projekt. Er ist ebenfalls Produzent der NieR-Reihe und arbeitet daran mit NieR Series Director Yoko Taro und Series Composer Keiichi Okabe.

Saito machte eine interessante Aussage darüber, ob er an einem neuen NieR-Teil arbeitet oder nicht.

Saito sagte: „Ich spreche schon seit einiger Zeit davon, dass ich etwas mit Yoko und Okabe machen möchte. Ich werde in nicht allzu ferner Zukunft etwas Genaueres dazu sagen können, also bleibt bitte dran. Es könnte NieR sein, es könnte nicht NieR sein. (Lacht.) Das ist alles, was ich im Moment sagen kann.“