Rainbow Cotton: Release-Termin im Mai steht fest

Rainbow Cotton erscheint im Mai und will den Dreamcast-Klassiker zu neuem Leben erwecken.

Macht euch bereit in die Rolle von Cotton zu schlüpfen und mit Zaubersprüchen Dämonen zu besiegen, eure Feenfreunde zu stressen und auf der Jagd nach Willow-Bonbons Chaos zu stiften.

Schnappt euch einen Freund und schwelgt in der Nostalgie dieses klassischen Dreamcast-Remakes mit stundenlangem, actionreichem Spielspaß und einer leichtfüßigen, aber bezaubernden Storyline.

Entdeckt dieses Juwel neu, mit frischer Grafik, überarbeiteter Spielmechanik und einem nie dagewesenen lokalen 2-Spieler-Modus. Aber wartet, da ist noch mehr! Die reichhaltigen Anime-Zwischensequenzen wurden vollständig auf Japanisch synchronisiert und sind nun mit englischen, französischen, spanischen, italienischen und deutschen Untertiteln versehen, so dass die Cotton-Fans im Westen endlich den vollen Umfang des Cotton-Universums in all seiner spielerischen Pracht genießen können.

Das HD-Remake Rainbow Cotton wird am 9. Mai 2024 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S & X und PC Steam erhältlich sein.