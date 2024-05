Diablo IV: Saison 4: Frische Beute und Barrierefreiheit

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Die Hölle heißt alle willkommen und die Entwickler setzen auch in Diablo IV auf eine große Barrierefreiheit.

In dieser neuen Diablo IV Saison dreht sich alles um den Loot und sie bringt große Veränderungen am Gegenstandssystem mit sich.

Probiert die neuen Härtungs- und Vollendungssysteme aus, um eure Ausrüstung aufzuwerten, und stellt den perfekten Build für euren Spielstil her.

Bringt eure neue Ausrüstung dann in die aktualisierte Höllenflut, um neue Ereignisse und Gegner herauszufordern. Aber ihr müsst euch dieser Bedrohung nicht allein stellen. Die Eisenwölfe sind bereit, in der brandneuen saisonalen Questreihe an eurer Seite zu stehen.

Ob ihr euch darauf freut, einen neuen Saisoncharakter zu erstellen oder am liebsten auf euren Charakter auf dem Ewigen Realm zurückgreift: diese Neuerungen für das Gegenstandssystem und die Höllenflut sind auf saisonalen Realms und dem Ewigen Realm verfügbar, also kommt noch heute nach Sanktuario!

Mehr Details darüber, was in Saison 4 kommt, erfahrt ihr hier.

Seht euch dazu in einem weiteren Video an, wie die Diablo IV-Entwickler und die User Research-Teams mit Spieltestern und der #accessibility #a11y-Community zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Spiele von allen gespielt werden können.