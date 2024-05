Diablo IV: Highlights von Saison 4 im Überblick

Autor:, in / Diablo IV

Diablo IV: Saison 4 erscheint am 14. Mai. Hier gibt es die Highlights von Saison 4 im Überblick.

Am 14. Mai erscheint das bisher größte Inhaltsupdate für Diablo IV in Saison 4: Frische Beute.

Das Update bringt viele Neuerungen mit sich, die wir auch im Ewigen Realm (nicht nur im Saisonalen Realm) veröffentlichen werden.

Die neuen Änderungen konzentrieren sich größtenteils auf umfassende Aktualisierungen von Items und neue Spielerfahrungen für die Höllenflut. Außerdem könnt ihr euch der Schlacht der Eisenwölfe gegen die Dämonen der Hölle anschließen.

Unabhängig davon, ob ihr einen neuen saisonalen Charakter erstellen wollt oder auf der Suche nach Möglichkeiten seid, euren ewigen Charakter zu verbessern – in Saison 4 ist für alle Spieler etwas dabei.

Mit neuen Möglichkeiten, mit Gegenständen zu interagieren und sie anzupassen, und neuen Aktivitäten, die es im Endgame zu erforschen gilt, könnt ihr euren Build optimieren und individualisieren, damit er genau zu eurem Spielstil passt.

Diablo IV Highlights – Saison 4

Updates für Gegenstände: Die Art und Weise, wie Spieler mit Gegenständen interagieren, wurde grundlegend geändert, um das bestehende Gegenstandssystem zu verbessern. Die Basis-Affixe wurden reduziert und werden in Zukunft einfacher sein. Das Ziel ist es, den Spieler das Durchsehen von Gegenständen zu erleichtern und die Nützlichkeit von Gegenständen leichter festzustellen. Gegenstände können dann aufgerüstet und an einen bestimmten Build angepasst werden.

Härtung: Ein neues System, das es den Spieler erlaubt, gefundene Ausrüstung anzupassen. Um Härtung zu nutzen, müsst ihr zum Schmied gehen und ein Rezept für die Härtung auswählen. Ein zufälliges Affix aus diesem Rezept wird dann auf die Ausrüstung aufgebracht. Die Spieler können in fast allen Bereichen von Sanktuario Rezepte finden.

Kodex der Macht: Der Kodex wurde auf Basis des Community-Feedbacks stark verändert. Künftig wird jeder einzelne legendäre Gegenstand dem Kodex der Macht hinzugefügt, damit die Spieler kontinuierlich die beste Version dieses legendären Gegenstandes an ihrer Ausrüstung anbringen können. Die Spieler müssen keine Aspektkristalle mehr in ihrem Inventar mit sich herumtragen.

Große Affixe: „Große Affixe“ werden als neue und seltene Art von Affixen verfügbar sein und können in Weltstufe 4 durch Ahnen fallen gelassen werden. Die „Großen Affixe“ bringen höhere Werte ein als jene, die normalerweise für dieses Affix vorhanden sind.

Vollendung: Sobald eine Spieler:in einen Gegenstand mit allen gewünschten Affixen besitzt, kann sie diese Affixe durch den Prozess auf noch höhere Werte aufwerten. Sobald eine Spieler:in der Meinung ist, dass ihr Build vollständig ist und sie die besten Gegenstände besitzt, kann sie sich in der Grube testen.

Die Grube: Spieler, die ihren Build maximiert haben, können dieses neue Endgame-System herausfordern und seltene Handwerksmaterialien freischalten, um ihre Ausrüstung zu vollenden.

Höllenfluten: Die Höllenfluten warten in dieser Saison mit einer Vielzahl neuer Aktivitäten auf. Die Spieler werden nun auf mehr Kultisten treffen, die Dämonen beschwören, und auf Verdammnisverkünder, geschaffen aus Menschen, die das Pech hatten, in der Flut zu stranden. Diejenigen, die es schaffen, lange genug in den neuen Höllenfluten zu überleben, werden gegen die Höllenbrut antreten, ehemalige Helden von Sanktuario, die sich mit den Dämonen der Hölle verbündet haben. Erledigt diese Höllenbrut, um Materialien zu erhalten, mit denen ihr verfluchte Rituale durchführen könnt.

Verfluchte Rituale: Dabei handelt es sich um fehlgeschlagene Rituale von Kultisten, die die Spieler aktivieren können, um Dämonen und Monster für eine kompromisslose Schlacht anzulocken. Überlebt den Ansturm der Dämonen und ihr bekommt Besuch von der Blutjungfrau, einem brandneuen Höllenflut-Miniboss und der ultimativen Herausforderung in dieser neuen Spielerfahrung.

Eisenwölfe: Die Eisenwölfe haben den Kampf gegen die Hölle aufgenommen und sind auf der Jagd nach dem Kopf der Blutjungfrau. Schließt euch ihnen an und schreitet in der Saisonaktivität „Ruf der Wölfe“ fort, um Ehre zu verdienen. Diese Ehre schaltet den Zugang zu Belohnungen frei, die euch auf eurer Saisonreise unterstützen.

Weitere Details zu Saison 4: Frische Beute findet ihr im offiziellen Blog.