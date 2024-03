Diablo IV: PC-Spieler zu Xbox-Erfolgen zu zwingen ist naiv

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Die Veröffentlichung von Diablo IV im PC Game Pass hat so einige Besonderheiten mit sich gebracht. Somit ist das Spiel über PC nur via Battle.net und entsprechender Verknüpfung der Accounts möglich.

Dies ist ein echter Meilenstein für Microsoft, wie Rudy Huyn, Principal Architect bei Microsoft, via X-Twitter berichtet.

„Diablo IV ist jetzt im Microsoft Store verfügbar! Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für das Team dar, da es das erste externe Game Pass Spiel ist (zu dessen Installation ein Launcher erforderlich ist), das in der Store-App aufgeführt wird. Weitere Spiele sind in Vorbereitung!“

Was eine absolute Besonderheit darstellt ist, dass der Battle.net-Launcher vor den PC Game Pass geschaltet wird und über diesen Weg wohl auch weitere Spiele von Activision Blizzard für den PC Game Pass freigeschaltet werden sollen. Dies könnte auch bedeuten, dass noch schneller für Nachschub gesorgt werden kann und die Spiele in ihrem Sektor kontinuierlich mit frischen Updates versorgt werden können.

Was Vorteile hat, bringt aber auch Nachteile mit sich, zumindest für alle Achievement-Hunter, denn das Battle.net-System hat seine eigenen Erfolge und somit gibt es keine Xbox-Achievements in Diablo IV auf dem PC via Game Pass.

Auch der Xbox-Fan @Klobrille kreidete dies den Entwicklern negativ an, worauf sich Mike Ybarra, ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment, zu Wort meldete:

„PC-Spieler zu Xbox-Erfolgen zu zwingen, ist ein naiver Schachzug. Blizzard-Spiele gibt es schon seit jeher auf Battle.net, mit einem eigenen Erfolgssystem. Außerdem benötigt das Erfolgssystem auf Xbox eine Version 2 und eine Modernisierung. Steam, Xbox, PS, Battle.net – alle Diff-Systeme.“

Somit bleibt feszuhalten, dass Diablo IV via PC Game Pass & Battle.net keine Xbox-Erfolge unterstützt.