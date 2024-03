Diablo IV: Die Herausforderung ist jetzt live

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Die Herausforderung in Diablo IV ist jetzt live und erwartet euch mit knallharten Missionen.

Ab heute können sich alle Spieler der Herausforderung Diablo IV stellen! Diese adrenalingeladene Aufgabe steht allen Klassen auf dem saisonalen Realm sowohl im normalen als auch im Hardcore-Modus zur Verfügung. Details gibt es in dieser Diablo IV News. Die Patch-Notes gibt es ebenfalls für euch.

Aktiviert die Herausforderung, indem ihr auf Weltstufe IV zum südwestlichen Hafen Gea Kuls reist, und macht euch für einen harten Kampf in diesem festen, nicht linearen Dungeon bereit.

Erzielt die höchste Punktzahl in der Herausforderung, um bessere Belohnungen zu erhalten. Zudem könnt ihr Siegel verdienen, die euer Können in der aktuellen Woche repräsentieren. Zu guter Letzt werden die Namen derer, die unter den besten 10 einer Bestenliste landen, für immer in der Halle der Urahnen verewigt.

„Für diejenigen, die an unserem Herausforderungswettbewerb teilnehmen wollen: Dieser wird veröffentlicht, nachdem die Herausforderung an eure Fertigkeiten und Fähigkeiten angepasst werden konnte. Mit dem Update zur Mitte der Saison wollen wir sicherstellen, dass wir euer Feedback im Auge behalten und eventuell nötige Updates durchführen können.“

Hier gibt es noch einmal den Trailer zu sehen: