Diablo IV: Details zum Herausforderungs-Dungeon

Mächtige Beute wartet ab heute auf Spieler von Diablo IV, wenn sie sich den Herausforderungen im neuen, nicht linearen Dungeon stellen.

Der Dungeon wird ein festes Layout haben und endet dienstags um 17:00 Uhr, ehe um 19:15 Uhr nur wenige Stunden später schon eine völlig andere Herausforderung bereitsteht.

Das Ziel ist es, die höchste Punktzahl zu erreichen, in dem ihr in einem Zeitlimit von 8 Minuten so viele Monster tötet und Truhen öffnet. Am Ende entscheiden eure Punkte darüber, wie viele „Beweise der Macht“ ihr erhaltet.

Die Punkte könnt ihr nach oben treiben, in dem ihr Säulen aktiviert, die einen Punktemultiplikatoren versprechen oder Monster neu spawnen lassen. Außerdem erscheint nach dem Töten des Dungeon Bosses ein Schrein, der Effekte gewährt.

Anhand eurer Punktzahl wird sich auch euer Rang bei den Prüfungen erhöhen, wodurch ihr ein Siegel verdient. Auf vier Siegelrängen könnt ihr dann anderen Spielern zeigen, was ihr geleistet habt.

Und was ist mit der Beute? Die erhaltet ihr immer bei Abschluss des Dungeons. Egal, ob mit oder ohne Siegel, am Ende der Herausforderung winkt eine kleine Truhe. Eine „Truhe der Prüfung“ mit einem garantiert legendären Gegenstand der Ahnen gibt es zudem nach dem wöchentlichen Reset und durch eure beste Punktzahl.

Mehr über den neuen Modus in Diablo IV, der ab heute spielbar sein wird, könnt ihr ausführlich in diesem Artikel nachlesen. Außerdem verraten euch die Entwickler in einem neuen Video alles, was ihr darüber wissen müsst.