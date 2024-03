Starfield: Hotfix behebt Questblocker

Autor:, in / Starfield

Einen Hotfix für Starfield hat Bethesda Game Studios ausgerollt. Der Entwickler beseitigt damit ein Problem, der gelegentlich dazu führte, dass bestimmte Quests deaktiviert wurden. Dadurch konnten Spieler ganze Questreihen nicht mehr fortsetzen.

Am nächsten größeren Update für das Rollenspiel wird bereits gearbeitet. Es wird zunächst am 6. März in die Steam-Beta gehen, ehe es später für alle Spieler auf allen Plattformen zugänglich sein wird.