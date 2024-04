Starfield: Bethesda-Titel überrascht mit Spieler-Rekord 2023

Autor:, in / Starfield

Im vergangenen Jahr erschien mit Starfield endlich das nächste, langerwartete Open-World-Rollenspiel aus dem Hause Bethesda.

Die The Elder Scrolls- und Fallout-Macher stießen jedoch wegen Konsolenexklusivität, Ladebildschirmen sowie dem Reisesystem allerdings zur Veröffentlichung auf Unmut bei einigen Fans.

Laut einem aktuellen Bericht seitens Newzoo, die führende Plattform für Statistiken innerhalb der Gaming-Industrie, hat Starfield trotz jeglicher Kritik dennoch die Aufmerksamkeit zahlreiche Spieler auf sich gezogen.

Konkreter werden in der aktuellen Statistik die monatlich durchschnittlichen Spieler je nach Plattform im Jahr 2023 aufgeführt.

Hierbei zeigte sich Bethesdas Weltraum-Abenteuer als einziger Singleplayer-Titel innerhalb der Top 10-Ranglisten sowohl auf PlayStation, Xbox als auch PC.

Alle weiteren Spitzenplatzierungen waren Multiplayer- respektive Koop-Erfahrungen.

Starfield war ebenfalls das einzige Spiel, das eine gänzlich neue IP abbildete und somit kein bereits etabliertes Franchise fortführte.

Die Integration in Microsofts Xbox Game Pass-Abo wird hier dazu beigetragen haben, um die Spielerzahlen nach oben zu treiben.

Als Spitzenreiter konnte sich zudem Fortnite auf den meisten Plattformen etablieren, dicht gefolgt von Spielen wie Call of Duty, Grand Theft Auto und Roblox. Auch hier zeigte sich weiterhin, dass sich das Live-Service-Konzept unter Spielern großer Beliebtheit erfreut und folglich in der Branche weitehrin an Relevanz gewinnen wird.