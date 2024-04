Star Wars Outlaws: Entwickler verrät Details zum Ashiga-Clan

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Massive Entertainment sprach über den Ashiga-Clan, auf den die Spieler in Star Wars Outlaws treffen werden.

Neben bekannten Syndikaten aus dem Star Wars-Universum wie Hutts, Pykes und Crimson Dawn wurde für das Actionspiel Star Wars Outlaws eigene erschaffen.

Eines davon ist der Ashiga-Clan. Über die kriminelle Organisation sprach Massive Entertainment via Game Informer.

Der Ashiga-Clan tauchte zum ersten Mal im Film Star Wars: The Rise of Skywalker auf. Wie die Macher erklärten, wird man auf sie zu einem Zeitpunkt treffen, in denen es intern Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft gibt.

John Björling, Associate Narrative Director, sagte dazu: „Sie haben eine lange Tradition und bestimmte Ereignisse in der jüngeren Geschichte haben sie an eine Weggabelung gebracht, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie es weitergehen könnte, und sie sind sich nicht unbedingt einig darüber, was der beste Weg ist.“ „Man hat diese insektoiden, humanoiden, sehr ameisenähnlichen Spezies, und man geht von dem Prinzip aus: ‚Was wäre ein Verbrechersyndikat, das im Wesentlichen wie ein Ameisenhaufen funktioniert – wie sieht das aus?‘. Es ist ein Syndikat mit einer langen Tradition, sie haben eine starke Hierarchie, und es geht viel darum, den Schwarm über sich selbst zu stellen. Ich denke, diese Aspekte machen es zu einem einzigartigen Verbrechersyndikat.“

Star Wars Outlaws wird ab dem 30. August 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar sein.