Star Wars Outlaws: Raumstationen mit Nebenquests, Händlern und mehr

In den Weiten des Universums von Star Wars Outlaws warten Raumstationen mit Nebenquests, Händlern und mehr darauf entdeckt zu werden.

Neben dem Erkunden verschiedener Planeten werden Spieler von Star Wars Outlaws auch einige Zeit mit ihrem Raumschiff im Weltraum verbringen.

Einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Spieler in den Weiten des Universums erwartet, liefert jetzt Art and World Director Benedikt Podlesnigg im Gespräch mit Game Informer.

So wird es möglich sein, mit dem von Protagonistin Kay Vess pilotierten Trailblazer-Raumschiff Raumstationen zu finden und auf diesen zu landen. Vor Ort warten unter anderem Händler oder neue Nebenquests.

Zudem können Spieler auch auf Notsignale von anderen Schiffen reagieren, die in einen Kampf verwickelt sind und um Hilfe bitten.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.