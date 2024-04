The Wolf Among Us 2: Telltale hat derzeit nichts großes zu verkünden

Autor:, in / The Wolf Among Us 2

Entwickler Telltale Games kann aktuell kein großes Update zum Stand der Entwicklung von The Wolf Among Us 2 geben.

Das ursprünglich im Jahr 2017 angekündigte The Wolf Among Us 2 blickt auf eine bewegte Entwicklungshistorie mit zahlreichen Verschiebungen zurück. Aktuell plant Entwickler Telltale Games mit einer Veröffentlichung noch in diesem Jahr.

Nachdem es zuletzt lange ruhig um das narrative Abenteuer geblieben war, gab es vor kurzem ein lang erwartetes Lebenszeichen in Form von vier neuen Screenshots.

Obendrein veröffentlichte Telltale eine Stellungnahme, in der das Studio versicherte, dass die Arbeiten an The Wolf Among Us 2 weiter voranschreiten. Man sei voll auf die Entwicklung fokussiert und habe deshalb länger nichts von sich hören lassen.

Während man hart daran arbeite, das Versprechen von The Wolf Among Us 2 wahr werden zu lassen, könne man aktuell allerdings kein großes Update zum Fortschritt des Projekts geben, heißt es.