The Wolf Among Us 2: Erstes Behind the Scenes-Video mit Entwickler und Synchronsprecher

Autor:, in / The Wolf Among Us 2

Im ersten Behind the Scenes-Video reden Entwickler und Synchronsprecher über The Wolf Among Us 2.

In dieser Woche wurde der erste offizielle Trailer zu The Wolf Among Us 2 veröffentlicht. Er erlaubte Fans einen Einblick in den Nachfolger des narrativen Adventures von 2013 zu werfen.

Telltale als verantwortlicher Entwickler saß mit Geoff Keighley von den Game Awards zusammen, um hinter die Entwicklung des Spiels zu blicken.

Neben dem CEO von Telltale waren auch die englischen Originalsprecher von Bigby und Snow White anwesend, um über die Figuren und die Fortsetzung zu sprechen.

The Wolf Among Us 2 wird 2023 für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Epic Game Store erscheinen.