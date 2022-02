Microsoft: Behält Führungsebene von Activision Blizzard im Auge

Autor:, in / Microsoft

Bis die Übernahme von Activision Blizzard vollzogen und offiziell über die Bühne gegangen ist, wird es noch Monate dauern. Die Zeit wird Microsoft auch nutzen, um dem Publisher auf die Finger zu schauen. Zumindest der Führungsetage.

Microsoft Präsident Brad Smith sagte im Interview mit CNBC, dass man sich dafür einsetzen muss, die Dinge besser zu machen und bezog sich auf die Vorwürfe von sexueller Belästigung.

Von den Führungskräften bei Activision Blizzard verlangt er oberste Priorität, wenn es um die Kultur und die Sicherheit am Arbeitsplatz geht. Nach der Übernahme werde man das dann selbst übernehmen.

„Ich denke, wenn wir eines gelernt haben, wenn es darum geht, Themen wie sexuelle Belästigung oder fast jedes andere kulturelle Problem anzugehen, dann ist es eine Kombination aus Engagement und Demut. Man muss sich dafür einsetzen, die Dinge besser zu machen.“ „Wir erwarten heute von der Führungsebene bei Activision Blizzard, dass sie der Kultur und der Sicherheit am Arbeitsplatz jeden Tag höchste Priorität einräumt, bis zu dem Tag, an dem der Deal hoffentlich abgeschlossen ist. Und dann werden wir übernehmen und müssen die gleiche Verpflichtung eingehen.“

Als man Smith fragte, was mit „wenn wir übernehmen“ genau gemeint sei, sagte er:

„Nun, wir haben gesagt, dass sich einige Aspekte ändern werden, aber es wird ein neues Team sein, das zusammenarbeitet.“ „Am wichtigsten ist, dass wir sehen wollen, wie sich die Kultur entwickelt, und wir werden sehen, wie die Leute zwischen jetzt und dem Tag des Abschlusses arbeiten, vorausgesetzt, es wird genehmigt, und dann werden wir die Gelegenheit haben, sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute in der richtigen Position haben.“

Die Mitarbeiter in führenden Positionen stehen demnach auf dem Prüfstand. Laut Smith sollten wir alle in einer Welt leben, in der wir geprüft werden.