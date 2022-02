Xbox Series X: Neues Need for Speed wird von Codemasters unterstützt laut Gerücht

Autor:, in / Xbox Series X

Bei der Entwicklung des neuen Need for Speed Rennspiels soll Criterion Games Hilfe von Codemasters Chesire erhalten.

Seit dem Launch von Battlefield 2042 kann sich Criterion Games wieder auf die Entwicklung seines neuen Rennspiels zur Need for Speed-Reihe konzentrieren.

Zuvor half der Entwickler bei der Fertigstellung des Shooters, der bekanntlich im November 2021 erschien.

Jetzt bekommt Criterion offenbar selbst Unterstützung, damit die Arbeiten an Need for Speed vorangetrieben werden können. Gerüchten zufolge soll das Rennspiel bis Oktober 2022 veröffentlicht werden.

Codemasters Chesire ist das Studio, das nun die nötige Unterstützung bei der Entwicklung geben soll. Das sagt Insider Tom Henderson. Das Studio war zuvor unter dem Namen Evolution für Titel wie Motorstorm, Driveclub und Onrush bekannt.

Offiziell sagte Electronic Arts nichts über den Support für Need for Speed durch Codemasters Chesire.