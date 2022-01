Xbox Series X: Neues Need for Speed soll bis Oktober 2022 erscheinen laut Gerücht

Nachdem das Need for Speed Franchise bereits vor knapp zwei Jahren von Ghost Games zurück zu Criterion Games gewechselt hatte, wird an einem neuen Rennspiel gearbeitet.

Die Arbeiten am neuen Need for Speed wurden zuletzt wegen Battlefield 2042 unterbrochen bzw. verlangsamt, da Criterion bei der Fertigstellung des Shooters half.

Electronic Arts sagte im November 2020, dass die Veröffentlichung von Need for Speed bis April 2022 stattfinden soll.

Noch hüllt sich der Publisher in Schweigen und eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Doch Tom Henderson, der in diesen Tagen nicht nur Insiderinformationen zu Battlefield 2042 oder dem Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order hat, grenzt den Zeitraum für den Release auf zwei Monate ein.

Wie Henderson sagt, erwartet Electronic Arts das neue Need for Speed im Zeitraum September/Oktober 2022 auf den Markt zu bringen.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022