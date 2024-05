Tango Gameworks: Shinji Mikami äußert sich zur Schließung

Erst vor wenigen Tagen gab Microsoft bekannt, dass man mehrere Studios schließen wird. Darunter fiel nicht nur Redfall-Entwickler Arkane Austin, sondern auch Tango Gameworks – das Studio hinter Hi-Fi Rush.

Nun äußerte sich der Tango Gameworks-Gründer Shinji Mikami zu den schlechten Nachrichten via X.

Dieser fasste sehr kurz und knapp seine Gedanken und seinen Unmut zusammen.

Er schrieb: “Tango geschlossen. Traurig.”

Shinji Mikami gilt als Schöpfer der Resident Evil-Reihe. Er hat 2010 Tango Gameworks gegründet. Hier entwickelte man The Evil Within, den Nachfolger The Evil Within 2 sowie Ghostwire: Tokyo und Hi-Fi Rush.

Das japanische Studio wurde kurz nach Gründung bereits von ZeniMax Media aufgekauft. Seit der Zusammenführung von Microsoft und Bethesda gehörte das Studio zuletzt zum Redmonder Konzern.

Shinji Mikami verließ im Februar des vergangenen Jahres Tango Gameworks, um bei seinem neuen Studio KAMUY junge Entwickler zu unterstützen. Er möchte vor allem kleinere, einzigartige Spiele entwickeln.

Mit seinem Weggang fehlte Tango Gameworks fortan eine Führungsposition und mit dem Weggang von Shinji folgten ihm zahlreiche talentierte Entwickler von Tango Gameworks zu KAMUY, was offensichtlich am Ende zur Schließung des Studios geführt hat, denn dem Studio fehlte es an Enteickler und Talenten an allen Ecken und Enden.

Es heißt, dass das verbliebene Team von Tango Gameworks zwar ein Hi-fi Rush 2 Pitch vorbereitet hatte, gleichzeitig aber auch mitteilte, dass dafür eine Vielzahl von neuen Talenten gefunden und eingestellt werden müssen, um es überhaupt verwirklichen zu können.

Booty von Microsoft soll dazu gesagt haben, dass die Studios dünner als Erdnusbutter auf einem Toast aufgestellt waren und viele sich überfordert und total unterbesetzt fühlten. Somit entschied man sich anscheinend zur Schließung, auch wenn Matt Booty bekräftigte, dass Microsoft Spiele wie Hi-fi Rush braucht.

Ebenso soll es weitere Studio-Schließungen und Personal-Reduzierungen bei Microsoft und den Xbox Game Studios geben.