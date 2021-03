Tango Gameworks: Ikumi Nakamura gründet eigenes Studio

Ikumi Nakamura gründet ihr eigenes Studio. In der „Remnant Tour“ sagte die Entwicklerin Ikumi Nakamura, dass sie an einer eigenen, neuen Spielreihe arbeitet. Nachdem sie beim Studio Tango Gameworks gekündigt hat, kann sie sich nun ausschließlich mit der Entwicklung eigener Spiele befassen:

„Ich habe einen Tweet gemacht und gesagt, dass ich gekündigt habe. Noch am selben Tag hatte ich etwa 2000 Nachrichten auf LinkedIn erhalten.“

Später erwähnte sie außerdem, dass sie viel Unterstützung bekommen hat:

„Es waren Nachrichten der Ermutigung, der Unterstützung und auch Jobangebote. Viele Leute boten mir auch an, zu kommen und ihre Studios zu besuchen. Das war eine Chance für mich, zu reisen und zu lernen, was eine gute Arbeitsumgebung ausmacht. Ich entschied mich, diese Erfahrung zu nutzen, um mein eigenes kleines Studio zu eröffnen und eine neue IP zu entwickeln.“

Danach verriet Ikumi, dass das Spiel Ghostwire Tokyo schon seit 2015 in der Entwicklung ist. Man kann in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mit einer Ankündigung ihrer neuen Spielreihe rechnen, jedoch darf man gespannt bleiben, was Ikumi Nakamura in Zukunft präsentieren wird.