Tango Gameworks: Neues Spiel mit der Unreal Engine 5

Nach Hi-Fi Rush befindet sich im Hause Tango Gameworks offenbar bereits das nächste Projekt in der Pipeline. Laut dem LinkedIn-Profil des Charakter-Artist von Hi-Fi Rush, Masahiro Matsumura, arbeitet der Designer derzeit mit der 3D-Animationssoftware Houdini und der Unreal Engine 5.

Das Modul Houdini wird in der Produktion von Effekten, Umgebungen sowie Charakteren genutzt, welche man dann in die Umgebung der Unreal Engine 5 einfügt. Laut seines Profils arbeitet der Artist seit Mai mit diesen Programmen, was auf die Entwicklung eines neuen Titels schließen lässt.

Eine offizielle Ankündigung seitens Tango Gameworks steht bislang aus. Somit sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen.

Der mögliche Wechsel von der Unreal Engine 4 auf die aktuelle Version ist jedoch nichts Ungewöhnliches. Immer mehr Studios nutzen das neueste Modell der Engine, sogar im Zuge aktueller Entwicklungsprozesse. Zuletzt meldete Starbreez, dass man Payday 3 nach der Veröffentlichung ebenfalls auf das neue Grafikmodell umstellen möchte.