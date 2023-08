Tango Gameworks: Microsoft soll sehr zufrieden mit dem Studio sein

Anfang des Jahres wurde mit Hi-Fi-Rush ein echter Überraschungshit auf Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Der Rhythmus-Prügler des Publishers Bethesda Softworks fuhr sehr gute Kritiken ein und auch die Fans waren vom Spiel begeistert, was mit mehr als drei Millionen Spieler belegt wurde.

Und auch Microsoft ist wohl mit dem verantwortlichen Entwicklerstudio Tango Gameworks sehr zufrieden, wie Journalist Jeff Grubb wissen will. Angeblich will man weiter in das Studio investieren und Microsoft soll viel daran liegen, dass dem Studio eine glänzende Zukunft bevorsteht, so Grubb in einem Game Mess Podcast.