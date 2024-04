Another Crab’s Treasure: Holy Crab, das Spiel ist voller Bugs!

Seid ihr die ganzen Entschuldigungen der Entwickler nach der Veröffentlichung auch langsam leid? Immer wieder werden Spiele veröffentlicht, bei denen sich im Nachhinein die Verantwortlichen entschuldigen und zugeben müssen, dass das Spiel einen äußerst „schlimmen Zustand“ hat.

Erstkäufer werden als geldgebende Beta-Tester „ausgenutzt“, um dann mit ihrer Hilfe nach der Veröffentlichung doch noch irgendwie die Kurve zu kriegen, sollte das Geld nicht ausgehen.

Another Crab’s Treasure reiht sich in die Spiele in der „Es tut uns leid“-Bug-Titel nahtlos ein. So melden sich die Entwickler mit einem ersten Posting und einer Liste an bekannten Bugs. Dazu gibt es auch mögliche Lösungswege und Übergangslösungen.

Die Entwickler verkünden: „Im Moment werden uns sehr viele Bugs gemeldet, deshalb möchten wir alle darüber informieren, was wir gerade auf dem Radar haben.“ „Unterstrichen sind einige Tipps, die Ihnen in der Zwischenzeit helfen werden, Ihre Erfahrungen zu verbessern. Bitte lesen Sie sich das durch!“

Immerhin ist Another Crab’s Treasure im Xbox Game Pass enthalten, womit der „finanzielle Schaden“ zumindest bei Xbox-Spielern etwas geringer ausfallen sollte. Falls ihr das Spiel aber gekauft haben solltet, dann denkt daran, dass ihr immer noch euer „digitales Rückgaberecht“ beim Xbox Support nutzen könnt, um das Spiel umzutauschen und euer Geld zurückzuverlangen.

Bis dann alle Bugs beseitigt sind, wird das Spiel bestimmt zu einem besseren Preis erhältlich sein.