Battlefield 2042: Das Stadion explodiert

Das Radio brennt! Quatsch, das ist ein Song von Die Ärzte. Das Stadion brennt und zwar das in Battlefield 2042 auf einem ersten Screenshot (siehe Beitragsbild).

Was es mit dem Feuer auf sich hat und ob es am Ende wirklich „BOOM“ macht und vielleicht sogar das ganze Stadion explodiert, könnt ihr morgen ab 19:00 Uhr in der Pre-Show und ab 20:00 Uhr beim Hauptevent live via Twitch.tv/Battlefield mitverfolgen.