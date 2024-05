Xbox Next: Sarah Bond: Bei der neuen Konsole geht es um Power & Leistung

Beim Bloomberg Technology Summit in San Francisco, hat Sarah Bond, Xbox-Präsidentin, auch über die neue Xbox-Konsole gesprochen. Diese wird vor allem für Hardcore-Gamer auf Power und Leistung setzen.

Dazu ist es dem Team wichtig, dass die gesamte Xbox-Spielbibliothek der Spieler erhalten bleibt.

Sarah Bond sagte gegenüber Bloomberg: „Speziell für die Core-Gamer habe ich mich auf die Entwicklung und den Aufbau der nächsten Generation von Hardware konzentriert, die wirklich auf ihre Bedürfnisse eingeht.“

„Ich habe vor ein paar Monaten öffentlich darüber gesprochen, dass wir uns darauf konzentrieren, den größten Sprung aller Zeiten zu schaffen.“

„Und das bedeutet, dass wir wirklich jeden Aspekt der Hardware und des Spielerlebnisses im Hinblick auf den Kern der Spieler durchdenken.“

„Und dabei geht es um Power und Leistung!“

„Aber es geht auch um die Möglichkeit, alle Spiele spielen zu können. Ich meine, wir haben Leute, die seit Jahrzehnten auf der Xbox spielen und Tausende und Abertausende von Dollar und Stunden bei uns investiert haben, und die in der Lage sind, all diese Spiele mit in die Hardware der Zukunft zu nehmen. Eine der Entscheidungen, die ich getroffen habe, als ich Präsident von Xbox wurde, war, ein Team zu gründen, das sich mit der Bewahrung von Spielen beschäftigt und sicherstellt, dass zukünftige Generationen, zukünftige Iterationen, diese Dinge mitnehmen können.“

„Der nächste Teil davon ist, dass ich diese Spiele mitnehmen kann. Ich habe in diese Spiele investiert, ich erhalte ein unglaubliches, leistungsstarkes Erlebnis auf meiner Konsole. Aber wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass die Spieler ihre Spiele überallhin mitnehmen können, wo sie spielen wollen.“

„Meine Xbox-Bibliothek ist etwas, das mich begleitet und das ich mit anderen genießen kann. Unser langfristiges Engagement für Cross-Play ist also ein Teil davon, ebenso wie unser Engagement für Cross-Progression und Cloud-Speicher. So kann man ein Spiel auf einem Gerät spielen und auf einem anderen. Und auch unsere Investitionen in das Cloud-Gaming, denn viele, die Cloud-Gaming nutzen, sind Leute, die eine Konsole besitzen und einfach auf einem anderen Gerät spielen wollen und woanders hingehen.“