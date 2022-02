Call of Duty: Vanguard: Diese Waffen und Belohnungen stecken im Season 2 Battle Pass

Am Montag geht Call of Duty: Vanguard bzw. Call of Duty: Warzone in die zweite Season. Was ihr dort an neuen Inhalten erwarten könnt, darüber haben wir in einer ersten Meldung bereits berichtet.

Zusätzlich dazu wurden jetzt auch Details zu den Inhalten des Season Pass bekannt gegeben, der auf 100 Stufen die verschiedensten Belohnungen enthält. 30 Stufen sind sogar kostenlos und ohne die Premium-Version des Passes für alle freispielbar.

Kurzübersicht des Season Battle Pass

Zwei knallharte freie Funktionswaffen. Rüstet eure Multiplayer-, Zombies- und Warzone-Ausrüstung auf ein neues Kaliber an Tödlichkeit auf.

Über 30 kostenlose Gegenstände, einschließlich Multiplayer-Perks und Killstreaks. Schaltet neue Vanguard-Multiplayer-Gegenstände wie die tödliche Sticky Bomb, den verheerenden Ball Turret Gunner und zwei taktische Perks frei. Plus: Waffen-Blaupausen, Uhren und mehr, alles nur durch das Spielen des Spiels und die Zugehörigkeit zu einem Clan.

Yetis erste Operatorin: Anna Drake. Bereit zur Rache – erhältlich als Sofortbelohnung mit dem legendären Skin „Weiße Fata Morgana“ auf Stufe 100.

Ein „Bundled Up“ Legendärer Skin, kostenlos mit Battle Pass Bundle. Holt euch das Battle Pass Bundle, um Zugang zu allen 100 Tiers zu erhalten, springt vorwärts zu Tier 20 und holt euch einen neuen Fluganzug für Wade, der für Spitzenleistungen in rauen Winterbedingungen gebaut wurde.

1.300 COD-Punkte insgesamt. Erhaltet 300 kostenlose COD-Punkte im Battle-Pass-System plus 1.000 weitere, die ihr im gesamten Battle Pass freischalten könnt.

Inhalte des Battle Pass in Bildern

Kugelturmschütze – Killstreak (KOSTENLOS auf Stufe 1)

Der Kugelturmschütze kann nach Erreichen einer 12-Killstreak aktiviert werden.

Mechaniker – Perk 3 (KOSTENLOS auf Stufe 21)

Feldaufwertungen werden 20 % schneller aufgeladen.

Haftbombe – Tödliche Ausrüstung (KOSTENLOS auf Stufe 39)

Eine Granate, die vor der Detonation an Oberflächen haften bleibt.

Waffenmeisterei – Perk 1 (KOSTENLOS auf Stufe 44)

Benutzt eure Ausrüstung schneller. Ist immun gegen den Ingenieur-Perk und kann nicht übernommen oder durch Wände hindurch gesehen werden.

KG M40: Sturmgewehr (Stufe 15)

Whitley: LMG (Stufe 31)

Epische „Dunkle Eule“ Scharfschützengewehr-Blaupause (Stufe 5)

Seltene „Woodgrain“-Schrotflinten-Blaupause (Kostenlos auf Stufe 24)

Epische „Helvetia“-Maschinenpistolen-Blaupause (Stufe 59)

Legendäre „Österreichisches Leder“-Leichtmaschinengewehr-Blaupause (Stufe 65)

Legendäre Blaupause des leichten Maschinengewehrs „Khepris Fluch“ (Stufe 95)

Legendärer „White Mirage“ Anna Skin (Stufe 100)

Legendäre „Postmoderne“ Sturmgewehr-Blaupause (Stufe 100)