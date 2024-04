Call of Duty: Vanguard: Erfolgreicher als angenommen?

Laut einem ehemaligen Mitarbeiter von Activision, soll der Shooter Call of Duty: Vanguard erfolgreicher gewesen sein als zunächst angenommen.

Der Ego-Shooter Call of Duty: Vanguard, der im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, hat seinerzeit erhebliche Kritik einstecken müssen.

Auch Publisher Activision gab im darauffolgenden Jahresbericht bekannt, dass der Shooter die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllen konnte.

Umso überraschender sind nun die neuen Informationen, die Nutzer Timur222 via X enthüllt hat. Demnach gab der ehemalige Activision-Mitarbeiter Brian Hong unlängst via LinkedIn bekannt, dass sich der Shooter 30 Millionen Mal verkauft habe.

Laut seines Profils war er früher für den Social-Media-Auftritt des Spiels verantwortlich und habe so Einblicke in die Verkaufszahlen erhalten. Activision hat diese Zahlen nie offiziell bestätigt.

Zuletzt veröffentlichte Sledgehammer Games mit Call of Duty: Modern Warfare III den nächsten Ableger der populären Shooter-Reihe. Trotz der zahlreichen Startprobleme können sich die Verkaufszahlen sehen lassen. So wird Call of Duty: Modern Warfare III als einer der meistverkauftesten Spiele des letzten Jahres gehandelt.