Call of Duty: Vanguard: The Umbrella Academy: Cha-Cha Bundle verfügbar

Im Shop von Call of Duty: Vanguard & Warzone ist jetzt das The Umbrella Academy: Cha-Cha Bundle erhältlich.

In Zusammenarbeit mit Netflix hat Activision das The Umbrella Academy: Cha-Cha Bundle für Call of Duty: Vanguard & Warzone veröffentlicht.

Das Bundle kann im Ingame-Shop von Vanguard oder Warzone für 2400 COD-Punkte gekauft werden und enthält:

Legendärer „Cha-Cha“-Operator-Skin

Zwei legendäre Waffen-Blaupausen

Finishing Move „Lass den Mist“

MVP-Highlight „Stillhalten“

Animiertes „Idiot Box“-Emblem

Waffenanhänger „Knochenschredder“

Visitenkarte „Zuckrige Unterstützung“

Die Inhalte aus dem Bundle werden auch in einem Trailer präsentiert: