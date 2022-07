Call of Duty: Vanguard: Terminator und weitere Content Drops zur Midseason

Zur Midseason von Call of Duty: Vanguard werden gleich zwei Terminatoren in den Kampf ziehen und weitere Inhalte mitbringen.

Die aktuelle Season 4: Mercenaries of Fortune geht nächste Woche in die Halbzeit und wird neuen Content in den Multiplayer von Call of Duty: Vanguard bringen.

Vorab wurden jetzt offiziell der T-800 und der T-1000 aus dem Kinofilm Terminator 2: Judgment Day als neue Operatoren angekündigt.

Weiterhin kommt das Vargo-2 Sturmgewehr ins Spiel, die neue Karte Desolation sowie Operator Ikenna Olowe.

Terminatoren-Bundle

Beide Terminatoren werden im August jeweils eigene, zeitlich verfügbare Bundle erhalten. Werft schon heute einen Blick auf die Inhalte der Pakete.

Tracer Pack: Terminator T-800 Mastercraft Ultra Operator Bundle

ultraseltener „Model T-800“-Operator mit Finishing Move, Play of the Game und MVP-Highlights

Ultra-Sturmgewehr-Blaupause „Neural Net Processor“,

legendäre Waffen-Blaupausen „Coltan Alloy“ und „Motorhead“

Waffenanhänger „Always Scanning“

animiertes Emblem „I’ll Be Back“

Fadenkreuz „Infrared Optics“

Tracer Pack: Terminator T-1000 Ultra Operator Bundle

Ultra „Model T-1000“ Operator mit Finishing Move, Play of the Game und MVP-Highlights

legendäre Waffen-Blaupausen: „Liquid Metal“ SMG, „Persistent Mission“ Sturmgewehr und „Identity Theft“ LMG.

„Alternative Future“-Uhr

animiertes „Full Chase“-Emblem

animierte „Unstoppable“-Calling Card

Vargo-S Sturmgewehr

Ausgelegt für Gefechte auf mittlere und lange Distanzen steht beim Vargo-S Sturmgewehr die Genauigkeit im Vordergrund, gepaart mit einer hohen Feuerrate für zusätzliche Aggressivität.

Die Vargo-S schaltet ihr frei, indem ihr jetzt die Herausforderung im Spiel abschließt oder später ein Waffen-Bundle kauft, das später in der aktuellen Saison im Store angeboten wird.

Neue Karte: Desolation

In Desolation, einer neuen mittelgroßen Multiplayer-Karte, die in einem labyrinthischen, direkt in den Berghang geschnittenen Dorf angesiedelt ist, mit einem abgestürzten Flugzeug in Flammen am nahe gelegenen Klippenhang, wird ein pazifischer Abhörposten eingerichtet.

Durchquert die verwinkelten Gassen und engen Hütten im Erdgeschoss, wo es jederzeit zu Nahkämpfen kommen kann, oder geht über die Dächer und Gehwege und wechselt von Position zu Position. Der Horchposten selbst liegt in der Nähe des Zentrums, inmitten des Chaos. Die Operatoren, die schnelle Reflexe mit cleveren Bewegungen kombinieren, werden hier sicher Erfolg haben.

Neuer Operator: Ikenna Olowe

Ikenna Olowe verstand schon in jungen Jahren etwas von Strategie. Als Kind in Nigeria war er ein hervorragender Schachspieler und übertraf seine Lehrer schnell. Seine Stärke war das Studium von Gidigbo, einem martialischen Kampf des Verstandes. Körperlich und geistig ausgeglichen, schloss sich Ikenna den Kriegsanstrengungen als Ingenieur auf dem Schlachtfeld an und baute kritische Versorgungslinien rund um den Globus auf.

Seine bevorzugte Waffe ist das neue Vargo-S-Sturmgewehr – verwenden Sie es, während Sie als Ikenna Olowe spielen, um Bonus-EP für Operator und Waffen-EP zu erhalten.

Schaltet Ikenna Olowe frei, indem ihr sein Bundle kauft, das in Mercenaries of Fortune im Store erhältlich sein wird.