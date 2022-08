Call of Duty: Vanguard: Last Stand Saison startet am 24. August

Activision präsentiert die Call of Duty: Vanguard und Warzone Last Stand Saison Ankündigung. Die neue Season startet am 24. August 2022.

In Last Stand, das am 24. August erscheint, versammeln sich die berüchtigtsten Schurken von Call of Duty zu einem aufregenden Finale, vollgepackt mit einer Menge kostenloser Inhalte für Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone.

Eine Reihe legendärer Call of Duty-Schurken sind auf Rache aus, angeführt von keinem Geringeren als dem Verbrecher Raul Menendez. Entscheidet euch für eine Seite im Community-Event Helden vs. Schurken, verteidigt oder sabotiert Caldera in der Operation: Last Call, oder begebt euch zu den zwei neuen Multiplayer-Karten und kehrt im neuen rundenbasierten Zombiespiel „The Archon“ nach Ägypten zurück.

Last Stand bringt zudem wichtige Updates und Zusatzinhalte für alle drei Spielerfahrungen.

Season Five, die letzte Vanguard Saison, wird am 24. August live gehen, nachdem am 23. August um 18 Uhr ein Update für Vanguard und am 24. August um 18 Uhr ein Update für Warzone erschienen ist.

Im Call of Duty-Blog findet ihr weitere Informationen zu Last Stand, darunter eine vollständige Übersicht über den Season Five Battle Pass, Task Force Tyrants und vieles mehr. Rechnet außerdem damit, dass Raven Software in den Patchnotizen neue Verbesserungen der Quality of Life bekannt gibt.