Call of Duty: Vanguard: Explosiver Last Stand Launch-Trailer

Schaut euch den explosiven Launch-Trailer zur Season Last Stand für Call of Duty: Vanguard & Warzone an.

Last Stand wird die fünfte und letzte Season für Call of Duty: Vanguard sein. Sie geht am 24. August live. Zuvor wird es heute um 18:00 Uhr ein Update für Vanguard geben, gefolgt von einem Update für Call of Duty: Warzone am Dienstag um 18:00 Uhr.

Was euch in der neuen Saison an neuen Operatoren, Spielmodi, digitalen Inhalten und mehr erwartet, haben wir euch bereits hier gezeigt.

Um euch für die bevorstehende Season einzustimmen, könnt ihr euch jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu Last Stand anschauen, der euch mit reichlich Action und einem Vorgeschmack auf die neuen Inhalte versorgt.