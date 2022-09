Call of Duty: Vanguard: Neue Karte, Operatoren und Waffen im Midseason-Update

Das Midseason-Update für Call of Duty: Vanguard & Warzone fügt dem Spiel ein neues Karten sowie neue Operatoren und Waffen hinzu.

In Call of Duty: Vanguard und Warzone hat die finale Season Last Stand ihre Halbzeit erreicht. Wie gewohnt werden zur Midseason neue Inhalte für den Shooter veröffentlicht. Und auch diesmal ist es nicht anders.

Das Update ist bereits verfügbar und enthält neue Operatoren und Waffen, eine neue Fortress-Multiplayer-Karte, den Rebirth Island’s Resurgence Supreme Modus und mehr.

Rebirth Island: Resurgence Supreme: Kompetitives Spiel mit eigenen Anpassungen wie erhöhten Lebenspunkten, der auf Können und Action abzielt. In Solos, Duos, Trios und Quads gibt es am Boden epische Beute oder besser. Inklusive Waffen-Blaupausen. Der Wiederauferstehungs-Countdown wurde ebenfalls erhöht.

Kompetitives Spiel mit eigenen Anpassungen wie erhöhten Lebenspunkten, der auf Können und Action abzielt. In Solos, Duos, Trios und Quads gibt es am Boden epische Beute oder besser. Inklusive Waffen-Blaupausen. Der Wiederauferstehungs-Countdown wurde ebenfalls erhöht. Neue Multiplayer-Karte Fortress: Spielt auf der postapokalyptischen Mittelmeerfestung, die aus alten Schiffsteilen und bröckelnden Mauern zusammengeschustert wurde. Alle Varianten von Ausrüstungen sind auf der Karte geeignet.

Spielt auf der postapokalyptischen Mittelmeerfestung, die aus alten Schiffsteilen und bröckelnden Mauern zusammengeschustert wurde. Alle Varianten von Ausrüstungen sind auf der Karte geeignet. Neue Operatoren Rorke und Seraph: Mit einem rachsüchtigen Ex-Marine und einer kybernetischen Vollstreckerin der 54 Immortals schließen sich zwei Schurken der Task Force Tyrants dem Kampf an.

Mit einem rachsüchtigen Ex-Marine und einer kybernetischen Vollstreckerin der 54 Immortals schließen sich zwei Schurken der Task Force Tyrants dem Kampf an. Neue Waffen Lienna 57 und BP50: Rorkes bevorzugte Waffe ist das neue LMG Lienna 57, die auf mittler Distanz zum Einsatz kommt und Stabilität über Schnelligkeit stellt. Seraph hat sich hingegen für das vollautomatische Sturmgewehr BP50 mit einer schnellen Feuerrate entschieden.

Im Ingame Store von Call of Duty Vanguard und Warzone finden sich zudem drei neue Bundle:

Horsemen of the Apocalypse: Pestilence Ultra Skin

Tracer Pack: Realm of Anubis Mastercraft

Elegant Threat Pro Pack