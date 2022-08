Call of Duty: Vanguard: Terminator Bundle bis Ende August verfügbar

Ihr könnt euch im gesamten August neue Packs für Call Of Duty: Vanguard und Warzone beschaffen. Die neu hinzugefügten Operatoren läuten den Tag des jüngsten Gerichts ein.

Indem ihr die Tracer Packs: T-800 und T-1000 kauft, könnt ihr eure Gegner mit Terminatoren Skins das Fürchten lehren. Diese Packs können wie üblich über COD-Punkte käuflich erworben werden und beinhalten neben den neuen Charakteren noch zahlreiche andere Inhalte wie Waffenskins, Finisher-Moves und Gesten.

Sobald die Charaktere in eurem Besitz sind, könnt ihr durch leveln weitere Skins, z. B. das Exoskelett freischalten. Des Weiteren könnt ihr Bonus-Belohnungen in den Titanium Trials: Ausdauer Battle Royal vom 11. bis zum 24. August freischalten, wenn ihr als einer der beiden Terminator an diesen teilnehmt. In diesem Event ist Rüstung alles, da ihr Call of Duty erleben sollt, wie ein Terminator es würde.