Call of Duty: Vanguard: Terminator 2: Tag der Abrechnung Trailer veröffentlicht

Ein neuer Trailer stellt die Inhalte der kommenden „Terminator 2: Tag der Abrechnung“-Bundles von Call of Duty: Vanguard und Warzone vor.

Ab dem 1. August sind die neue „Terminator 2: Tag der Abrechnung“-Bundles in Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone verfügbar. Spieler haben dann die Möglichkeit als T-800 und T-1000 mit passender Ausrüstung auf die Schlachtfelder der Shooter zu ziehen.

Folgende Inhalte werden in den „Terminator 2: Tag der Abrechnung“-Bundles enthalten sein:

Tracer Pack: Terminator T-800 Mastercraft Ultra Operator Bundle

Ultraseltener „Model T-800“-Operator mit Finishing Move, Play of the Game und MVP-Highlights

Ultra-Sturmgewehr-Blaupause „Neural Net Processor“,

Legendäre Waffen-Blaupausen „Coltan Alloy“ und „Motorhead“

Waffenanhänger „Always Scanning“

Animiertes Emblem „I’ll Be Back“

Fadenkreuz „Infrared Optics“

Tracer Pack: Terminator T-1000 Ultra Operator Bundle

Ultra „Model T-1000“ Operator mit Finishing Move, Play of the Game und MVP-Highlights

Legendäre Waffen-Blaupausen: „Liquid Metal“ SMG, „Persistent Mission“ Sturmgewehr und „Identity Theft“ LMG.

„Alternative Future“-Uhr

Animiertes „Full Chase“-Emblem

Animierte „Unstoppable“-Calling Card