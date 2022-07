Call of Duty: Vanguard: Kostenloser Zugang zum Mehrspieler- und Zombies-Modus

Eine Woche lang haben Spieler Zugriff auf den Mehrspieler- und Zombies-Modus von Call of Duty: Vanguard.

Nicht nur den Mehrspieler Modus von Call of Duty: Vanguard können Spieler eine Woche lang kostenlos spielen. Auch der Zombies-Modus kann den Horden von Untoten nicht standhalten und ist ebenfalls im Zeitraum von 20. bis zum 26. Juli spielbar.

Das Angebot umfasst das komplette Erlebnis für beide Modi und erlaubt euch etwa in die neue Mehrspieler Karte USS Texas 1945 einzutauchen, das Blueprint Gun Game auszuprobieren, oder die neue rundenbasierte Karte Shi No Numa in Zombies zu erkunden.

Weitere Details zum kostenlosen Zugang für Call of Duty: Vanguard findet ihr auch im offiziellen Blog.