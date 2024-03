Microsoft: Spencers Wünsche für einen Xbox-Gaming-Handheld

Xbox-Chef Phil Spencer und das Hardware-Team bei Microsoft machen sich Gedanken über einen möglichen Xbox-Handheld.

Im Rahmen der Game Developer Conference sprach Spencer mit Polygon über seine Wünsche für ein solches Gerät.

Demnach hat Spencer alle Handhelds ausprobiert: Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go und das Steam Deck. Er erstellte dazu eine Liste mit Dingen, die sie nicht wie eine Xbox aussehen lassen.

Spencer sagte: „Ich möchte, dass sich mein Lenovo Legion Go wie eine Xbox anfühlt. Ich habe [die Legion Go] mit zur GDC genommen. Ich sitze im Flugzeug und habe diese Liste mit allem, was sie nicht wie eine Xbox aussehen lässt. Vergiss die Marke. Es ist eher so: Sind alle meine Spiele da? Werden alle meine Spiele mit den Speicherdateien angezeigt, die ich haben möchte? Ich kann euch ein [Spiel] nennen, bei dem das im Moment nicht der Fall ist – das macht mich wahnsinnig – nämlich Fallout 76. Es hat keine Cross-Save-Funktion.