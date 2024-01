Microsoft: Spielesparte wächst um 49 Prozent

Microsoft CEO Satya Nadella teilte in einer Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der neusten Quartalszahlen für das laufende Geschäftsjahr mit, dass die Xbox-Sparte um 49 Prozent gestiegen ist.

Neue Rekorde erzielte man bei den monatlich aktiven Nutzern auf Xbox, PC und Mobile. Allein für mobile Geräte gab man mehr als 200 Millionen aktive Nutzer im Monat an.

Der Umsatz im Bereich Spiele stieg bis 31. Dezember auf 7,1 Milliarden US-Dollar. Microsoft schreibt 44 Punkte des Nettoeffekts dabei Activision Blizzard zu.

Nadella sagte außerdem: „Mit unserer Akquisition haben wir unserem Ökosystem Hunderte von Millionen von Spielern hinzugefügt, während wir unser Ziel, mehr Spieler auf mehr Plattformen zu erreichen, umsetzen. Mit Cloud Gaming setzen wir unsere Innovationen fort, um mehr Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten, die Spiele, die sie lieben, zu erleben, wo, wann und wie sie wollen. Die Anzahl der gestreamten Stunden ist im Vergleich zum Vorjahr um 44 % gestiegen. Großartige Inhalte sind der Schlüssel zu unserem Wachstum, und in unserem gesamten Portfolio war ich noch nie so aufgeregt über unser Line-up an kommenden Spielen.“

Amy Hood, CFO von Microsoft, sagte: „Im Spielebereich erwarten wir ein Umsatzwachstum in den niedrigen 40er, einschließlich etwa 45 Punkte Nettoeffekt aus der Activision-Übernahme. Wir erwarten ein Umsatzwachstum bei den Xbox-Inhalten und -Diensten in den niedrigen bis mittleren 50er Jahren, angetrieben von etwa 50 Punkten Nettoeffekt aus der Activision-Übernahme.“