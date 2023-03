The Wolf Among Us 2: Spiel auf das Jahr 2024 verschoben

Autor:, in / The Wolf Among Us 2

Ein Schock für alle Spieler, die sich dieses Jahr auf The Wolf Among Us 2 gefreut haben. Das Spiel wurde kurzerhand auf das Jahr 2024 verschoben.

The Wolf Among Us 2 wurde auf das Jahr 2024 verschoben. Die Entwickler geben an, dass man durch die Verschiebung die Qualität des Spiels sichern will, Crunch in der Entwicklungsabteilung verhindern möchte und ebenfalls so den Übergang von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 geschmeidiger verlaufen lassen will.

„Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, The Wolf Among Us 2 zu verschieben.“