The Wolf Among Us 2: Fortsetzung erscheint im Jahr 2023

Telltale gibt offiziell bekannt, dass The Wolf Among Us 2 im Jahr 2023 erscheinen wird und hat einen neuen Trailer samt Screenshots veröffentlicht.

The Wolf Among Us 2 setzt sechs Monate nach den Ereignissen der ersten Staffel ein. Es ist Winter in New York City und ein neuer Fall droht die Grenze zwischen Fabletown und dem NYPD zu überschreiten.

Die Zukunft der Fable-Gemeinschaft könnte davon abhängen, wie du dich entscheidest, diesen Fall anzugehen.

The Wolf Among Us 2 erscheint im Jahr 2023 für Xbox, PlayStation und PC.

Dazu wurden weitere Screenshots und das Keyart veröffentlicht: