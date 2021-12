The Wolf Among Us 2: Spielt sechs Monate nach Teil 1, weitere Details bekannt

Wie vor einigen Wochen versprochen, gibt es Neuigkeiten zu The Wolf Among Us 2. Diese kommen in Form der neusten Ausgabe der Game Informer.

shinobi602 hat einige Details aus der Zeitschrift für uns, wodurch wir erfahren, dass The Wolf Among Us 2 sechs Monate nach dem ersten Teil spielt.

Die Handlung wird sich im Winter abspielen und sich über ganz New York erstrecken.

The Wolf Among Us 2 befindet sich in weiterhin in voller Produktion und das Skript zum Spiel sei finalisiert worden.

Als nächstes stehe das Motion Capturing an, wo Animationen erfasst werden.

Die Nutzung der Unreal Engine soll die Entwicklung zudem stark vereinfacht haben.

The Wolf Among Us 2 | Game Informer Details

-Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

-Unreal Engine has streamlined dev a lot

Much more in this month's issue: https://t.co/5dfDOD0fDB pic.twitter.com/eDTt3354uf

— Shinobi602 (@shinobi602) December 22, 2021