Star Wars Outlaws: Jetzt könnt ihr wirklich Sabacc spielen

Star Wars Outlaws

Im Star Wars-Universum wird Sabacc an jeder Ecke gespielt, doch bislang hatten Fans keine Gelegenheit, sich selbst darin auszutesten. Dass Sabacc in Star Wars Outlaws tatsächlich gespielt werden kann, geht nun jedoch aus dem ESRB-Rating für das Spiel hervor.

Wenngleich das beliebte Karten- bzw. Glücksspiel im Star Wars-Universum schon länger eine Rolle spielt, so war es auf der Leinwand bislang kaum zu sehen. Eine prominente Rolle nahm es im Kinofilm Solo – A Star Wars Story ein, der 2017 in die Kinos kam. Tatsächlich stellt Star Wars Outlaws allerdings das erste Spiel dar, in dem ihr selbst Sabacc spielen dürft.