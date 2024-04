Kingdom Come: Deliverance II: Deshalb solltet ihr auf euren Ruf achten

Wenn Kingdom Come: Deliverance II in diesem Jahr auf den Markt kommt, dann solltet ihr euch eure Aktionen und Taten ganz genau überlegen.

Alles, was ihr in Kingdom Come: Deliverance II tut, kann sich auf eure Figur und den Spielverlauf auswirken. Wie Lead Designer Prokop Jirsa gegenüber IGN erklärte, handle es sich bei Hauptfigur Henry um einen jungen Mann, der sich charakterlich natürlich noch entwickle und das könne in unterschiedliche Richtungen geschehen.

Entsprechend bestätigen die Macher, dass Kingdom Come: Deliverance II über ein System verfügt, einen Ruf aufzubauen – und der kann positiv oder negativ sein. Demnach scheint es im weiteren Spielverlauf möglich zu sein, die Welt zu retten oder sie für die Sünden zu bestrafen.

Art Director Viktor Höschl führte darüber hinaus außerdem aus, dass Kuttenberg, eine belagerte Stadt, erbaut auf großen Silberminen, neu im Spiel ist und eine zentrale Rolle einnimmt. Hierbei sei man, wie bei allem, darauf bedacht, eine realistische, immersive und glaubhafte mittelalterliche Welt abzubilden, die man nach bestem Wissen gestaltet hätte. Dafür arbeite man mit einem In-House-Historiker ebenso zusammen wie mit Universitäten, weiteren Historikern, Museen, Re-enactors und einer Gruppe von Experten aus unterschiedlichen Kulturkreisen und mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund.