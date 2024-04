Kingdom Come: Deliverance II: Karte ist doppelt so groß wie im Original

Sobald ihr euch in Kingdom Come: Deliverance II stürzt, erwartet euch eine Karte epischen Ausmaßes.

Nach der Ankündigung von Kingdom Come: Deliverance II kommen immer mehr Details ans Licht. Im Interview mit IGN sprach Tobias Stolz-Zwilling von den Warhorse Studios über die Größe der Karte, die euch im Sequel erwartet.

Ihm zufolge ist die Karte in Kingdom Come: Deliverance II etwa doppelt so groß wie die Karte im Vorgänger und biete ein wenig von allem. Entsprechend dürft ihr euch also nicht nur auf mehr Landschaft und weitere Wege gefasst machen, sondern auch auf mehr Quests, zufällige Konfrontationen und dergleichen. Neuzugänge wie Armbrüste und die Möglichkeit, die Schmiedekunst auszuüben, sollen das Spiel noch unterhaltsamer als den Vorgänger gestalten.

„Wenn ihr wisst, wie wir unsere Features handhaben, könnt ihr euch sicher sein, dass alles, was wir hinzugefügt haben, auf dem Wunsch basiert, Tiefe und interaktive Mechaniken zu erschaffen“, so Stolz-Zwilling.