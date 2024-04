Starfield: Ein paar großartige Updates stehen bevor

Todd Howard hat in einem Interview bekannt gegeben, dass man unaufhörlich an Verbesserungen und Updates für Starfield arbeite. Einige großartige Verbesserungen und Updates sollen dabei schon bald für das Weltraumspiel veröffentlicht werden.

Todd Howard äußerte: „Wir arbeiten auch viel an Starfield. Wir haben also einige wirklich gute Updates, die bald für dieses Spiel angekündigt werden. Es ist also eine Menge los hier.“