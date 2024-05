Xbox Game Studios: Das Spiele Line-up 2024 beeindruckt

Autor:, in / Xbox Game Studios

Der Xbox Games Showcase 2024 findet am 9. Juni statt und wird dabei so einige Überraschungen bereithalten. Im Anschluss wird ein Call of Duty Direct-Livestream abgehalten und euch der neueste Teil der Reihe präsentiert.

Beim Xbox Games Showcase soll zusätzlich Gears of War 6 enthüllt werden. Doch damit nicht genug, denn laut den neuesten Gerüchten hat The Coalition noch ein Spiel dabei.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, gibt es jetzt eine Liste des Line-ups 2024 der Xbox Game Studios.

Xbox Game Studios Spiele Line-up 2024

Sämtliche First-Party-Spiele sind über den Xbox Game Pass direkt zur Veröffentlichung spielbar und sollte der Xbox Game Showcase 2024 ein wahres Feuerwerk an Spielankündigungen werden, könnte das aktuelle Kalenderjahr wirklich zu einem der besten für Xbox-Spieler werden.

Zählt man dann noch die Spiele von Drittanbietern und Partnern wie Ara: History Untold (PC), Dungeons of Hinterberg (18. Juli), STALKER 2 Heart of Chornobyl (5. September) und vieles mehr dazu, wird es wirklich ein beeindruckendes Spieljahr!