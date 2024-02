Call of Duty: Next: Gerücht: Black Ops Gulf War mit Open-World-Kampagne

Angeblich wird Call of Duty: Black Ops Gulf War eine Open-World-Kampagne haben.

Eine Open-World-Kampagne soll mit dem diesjährigen Call of Duty erscheinen. Laut einem Bericht von Insider Gaming wird Black Ops Gulf War aber nicht die offenen Weltmissionen verfolgen, wie man sie etwa zuletzt in Modern Warfare III gesehen hat. Den Quellen nach greift man nicht auf frühere Inhalte zurück und entwickelt sie stattdessen von Grund auf neu.

Spieler sollen sich mit ihrem Team in der Kampagne auf der Karte bewegen können, die Ähnlichkeiten mit Far Cry habe. Um von einem Punkt zum anderen zu gelangen, greifen Spieler auf Fahrzeuge zurück oder benutzen ein Schnellreisesystem.

Das bisher nicht angekündigte und von Raven Software entwickelte Call of Duty: Black Ops Gulf War soll auch lineare Missionen beinhalten. Wie viele das sind, ist aber nicht bekannt.

Bezüglich der Charaktere wurde Adler (Kurt Russel) genannt, der als Teil eurer Teams zurückkehren soll.

Neben Black Ops Gulf War soll auch das Call of Duty für 2025 (Projektname Saturn) auf eine Open-World-Kampagne setzen. Ob das wirklich so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten, denn es befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung und hat auch noch keinen leitenden Entwickler.

Laut den Quellen soll die Reihe aber auf mehr Kampagnen in einer offenen Welt setzen.