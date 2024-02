Star Wars Jedi: Survivor: Grammy für besten Videospiel-Soundtrack

Mit dem Grammy für den besten Soundtrack in einem Videospiel oder anderen interaktiven Medien wurden Stephen Barton und Gordy Haab ausgezeichnet. Sie schufen für Star Wars Jedi: Survivor einen Soundtrack, der der Auszeichnung würdig war, fanden die Entscheidungsträger.

Damit setzte sich Star Wars Jedi: Survivor übrigens gegen ziemlich starke Konkurrenz durch. Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy und Stray Gods: The Roleplaying Musical waren ebenfalls für einen Grammy in dieser Kategorie nominiert.

Die Kategorie selbst gibt es übrigens noch gar nicht lang. Erst 2022 stellte die Recording Academy diese zusammen mit vier weiteren brandneuen Kategorien vor. Damals sagte Recording Academy CEO Harvey Mason Jr:

„Wir freuen uns sehr, mit diesen neuen Awards und Ergänzungen diese vielfältigen Communities von Musikschaffenden zu ehren und fortwährend eine Umgebung zu schaffen, die den Wandel, den Fortschritt und die Zusammenarbeit beflügelt.“