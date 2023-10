Call of Duty: Next: Shooter-Reihe bis 2027 durchgeplant

Die Shooter-Reihe Call of Duty feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Über die Franchise sprach Activision Präsident Rob Kostich mit GamesBeat, wo er einige interessante Ansichten teilte.

Im Interview verriet Kostich, dass man aus jedem Spiel mit seinen unterschiedlichen Epochen gelernt habe und wisse, was bei den Spielern ankommen würde.

Für die Reihe plane man zudem auch langfristig. Bis 2027 habe man Spiele demnach schon geplant, an denen mehr als 3000 Entwickler in den beteiligten Kernstudios von Activision arbeiten.

„Wir haben gelernt. Ich denke, wir haben eine Menge Spiele in der Zukunft gemacht. Wir sind wahrscheinlich so weit gegangen, wie wir nur konnten. Wir haben einige der Spiele in der Vergangenheit gemacht. Mit der Zeit erkennt man den Sweet Spot und was bei der Community wirklich gut ankommt.“

„Wir befinden uns ständig in der Planungsphase, in der langfristigen Planungsphase. Im Moment haben wir für die Dinge, an denen wir arbeiten, Spiele bis zum Jahr ’27 geplant.“

Für besonders wichtig hält Kostich die Waffen. Je moderner das Setting ist, umso flexibler ist man bei den Waffen, die im Spiel eingesetzt werden.

„Ich denke, für uns sind die Waffen ein enorm wichtiger Teil eines Call of Duty-Spiels. Man denkt auch darüber nach, was man aus narrativer Sicht tun kann, egal in welcher Zeitperiode man sich befindet.“

„Die Herausforderung besteht darin, dass man im Zweiten Weltkrieg oder noch früher weniger Flexibilität hat, wenn man versucht, einen einigermaßen realistischen Ton beizubehalten, der für Call of Duty so wichtig ist. Übrigens definieren unsere Fans sehr stark, was Call of Duty ist und was nicht.“

„Sobald man in der modernen Ära angekommen ist, hat man viel mehr Flexibilität. Wenn man ein wenig in die Zukunft geht, hat man sogar noch mehr Flexibilität bei den Waffen, die man einsetzen kann.“

„Der Bereich Black Ops ist super interessant, denn bei Black Ops geht es um geheime Dinge, von denen niemand etwas weiß. In Black Ops gibt es eine Menge angewandter Kreativität, was für die Entwickler auch immer sehr interessant ist.“