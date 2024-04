Call of Duty: Next: Black Ops Gulf War-Enthüllung schon früher

Eine Achterbahn der Gefühle für alle Call of Duty-Fans! Laut den neuesten Gerüchten wird das neue Call of Duty: Next-Spiel im Juni 2024 beim Xbox Games Showcase vorgestellt. Doch die Enthüllung soll laut weiteren Gerüchten schon vorher passieren.

Dabei wählt Microsoft anscheinend den klassischen Weg und wird Call of Duty: Next nicht in Warzone selbst enthüllen, sondern mit einer eigenen Show, die durch Activision abgehalten wird. Bei diesem Call of Duty: Next Showcase soll es dann einen tiefen Einblick in das neue Call of Duty geben, vermutlich ein Walkthrough für die Kampagnenmissionen, und es wird davon ausgegangen, dass Black Ops Gulf War noch vor dem Xbox Event im Juni enthüllt werden soll.

Im August könnte dann mehr über den Multiplayer & Zombies von Call of Duty: Black Ops Gulf War bekannt gegeben werden. Der Shooter soll im Oktober 2024 erscheinen.